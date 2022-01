Quirinale: Meloni, giovedì Berlusconi scioglierà riserva, avremo idee più chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con i leader del centrodestra “ci vedremo giovedì e credo che si avranno le idee più chiare e anche Berlusconi avrà le idee più chiare. Ma per me è fondamentale che il centrodestra sia compatto in questa partita e che lo sia dall'inizio alla fine, sia se la candidatura di Berlusconi andasse avanti sia se non andasse avanti”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)