Decreto green pass: Foti (Fd'I), governo più autoritario che autorevole

- Il governo Draghi "stabilisce un nuovo record con 5 voti di fiducia in 48 ore. Questo Esecutivo è più autoritario che autorevole e ha creato caos in ogni ambito, così che ognuno oggi è legittimato a sbandierare la propria verità senza avere nessuna verità. La pandemia dilaga anche per colpa del valzer delle contraddittorie norme emanate". Lo sottolinea in Aula Tommaso Foti, vicepresidente vicario alla Camera di Fratelli d'Italia, intervenendo nel corso delle dichiarazioni di voto al Dl green pass. "Sull'obbligo vaccinale il governo ha pensato di procedere a rate, riservandolo prima ad alcune specifiche categorie, per poi modificarlo con provvedimenti successivi quasi fosse una tombola. Speriamo che questa sia l'ultima questione di fiducia prima di andare a elezioni, riconsegnando alla Nazione una maggioranza e un governo all'altezza del ruolo che dovranno ricoprire", conclude.(Rin)