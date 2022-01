Regno Unito: ex consigliere Johnson parteciperà a indagine su feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominic Cummings, l'ex consigliere del primo ministro britannico Boris Johnson, ha confermato che parteciperà all'indagine sulle feste a Downing Street durante le restrizioni Covid. Come riporta l'emittente "Sky News", Cummings farà parte dell'indagine già in corso, guidata dalla segretaria di gabinetto Sue Gray, che andrà a colloquio con l'ex consigliere per avere informazioni sugli eventi in questione. Nelle ore precedenti, Cummings, che era in carica nel periodo delle presunte feste, aveva confermato che il premier ne fosse a conoscenza, nonostante lui affermasse il contrario. Tuttavia, Downing Street continua a negare ogni coinvolgimento. (Rel)