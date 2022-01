Ambiente: domani e giovedì limitazioni alla circolazione nella ztl a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, per le giornate del 19 e 20 gennaio, fatti salvi i divieti permanenti già in vigore, si dispone: il divieto della circolazione veicolare privata nella ztl "fascia verde" del P.g.t.u. dalle ore 7:30 alle ore 20:30 per ciclomotori e motoveicoli "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e per tutti gli autoveicoli a benzina e diesel fino a "Euro 2"; dalle ore 7:30 alle ore 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per autoveicoli diesel "Euro 3". L'ordinanza dispone inoltre che sull'intero territorio comunale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati. Tutti i dettagli dell'ordinanza sul sito del comune di Roma (Com)