Brasile: dipendenti pubblici federali protestano per chiedere aumenti salariali (2)

- Le mobilitazione dei funzionari pubblici sono iniziate a dicembre del 2021 dopo l'approvazione della manovra di bilancio in cui, per volere del presidente Jair Bolsonaro, sono stati stanziati 1,7 miliardi di real per poter concedere un aumento di stipendio soltanto per gli agenti della polizia federale, polizia stradale federale e polizia penitenziaria federale, ignorando tutte le altre categorie. Il presidente dell'Unione nazionale dei dipendenti della Banca centrale, Fábio Faiad, ha riferito che la categoria chiede un riadattamento del 26,3 del salario di ciascun dipendente. Insedendo aumenti relativi al 2019, 2020 e 2021, considerando l'aumento di inflazione. Il governo non ha ancora commentato le proteste. L'unica reazione è stata quella del vicepresidente della Repubblica, Hamilton Mourao, che ha affermato che lo spazio in bilancio per concedere aumenti alle diverse categorie di dipendenti è "molto limitato". (Brb)