Regno Unito: indagini su sequestratore sinagoga in Texas, rilasciati i 2 adolescenti arrestati a Manchester

- Sono stati rilasciati senza alcuna accusa i due adolescenti arrestati oggi in Inghilterra nell'ambito delle indagini sul cittadino britannico, Malik Faisal Akram, che ha preso in ostaggio domenica scorsa 4 persone in una sinagoga nello stato federale statunitense del Texas. I due minori erano stati arrestati nel sud di Manchester domenica sera, riporta l'emittente britannica "Bbc". La polizia di Greater Manchester ha affermato che gli agenti della polizia antiterrorismo del nord-ovest erano "in costante contatto con le autorità statunitensi" a sostegno delle indagini in corso. Inoltre una abitazione el nord di Manchester è stata perquisita nell'ambito delle indagini. Faisal Akram, che ha preso in ostaggio domenica scorsa 4 persone in una sinagoga nello stato federale statunitense del Texas, era stato già indagato dall'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito (MI5) nel 2020. Akram, ucciso in uno scontro con la polizia dopo il sequestro, era finito nell'occhio dell'intelligence che aveva avviato un'inchiesta poi sospesa in seguito alla sua partenza per gli Stati Uniti. (Rel)