Usa-Spagna: incontro Blinken-Albares, focus su Sahara occidentale, Ucraina e vertice Nato

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, e il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, hanno tenuto oggi un incontro a Washington nel corso del quale hanno convenuto di "unire le forze" per risolvere il conflitto del Sahara occidentale dato che "va avanti da "troppo tempo". Albares ha annunciato che il 21 gennaio incontrerà a Madrid il nuovo inviato speciale dell'Onu per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, che alla fine della settimana scorsa ha iniziato una visita nella regione, a bordo di un aereo dell'aviazione spagnola, che lo ha portato sia in Marocco che nei campi di rifugiati saharawi a Tindouf (Algeria). Le parole di Albares arrivano un giorno dopo che il re spagnolo Felipe VI nel corso del suo discorso al corpo diplomatico ha detto che sia il governo di Madrid che quello di Rabat hanno "concordato di ridefinire insieme una relazione per il XXImo secolo, basata su pilastri più forti e solidi". Altri temi di discussione tra il ministro spagnolo ed il segretario di Stato statunitense sono stati l'Ucraina, l'America Latina ed il prossimo vertice Nato che si svolgerà a Madrid a giugno. (Spm)