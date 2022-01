© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati dicono che il green pass non ha prodotto i risultati che si credevano. L’Italia ha preso fra le misure più aggressive” in termini di contenimento della pandemia. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. "Qualcosa non ha funzionato", ha aggiunto. (Rin)