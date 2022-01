Albania: Covid, nuovo record di contagi da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha registrato oggi 2.832 nuovi casi di coronavirus: il numero più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Tirana, sono 6 i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, di età compresa tra i 59 e i 90 anni, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 3.277. L'Albania sta fronteggiando una nuova ondata di contagi innescata dalla variante Omicron altamente trasmissibile e dalle festività di fine anno. Nei giorni scorsi il comitato di esperti ha deciso di mantenere in vigore le stesse misure anti-Covid, tra cui il coprifuoco notturno a partire dalle 23, il divieto di assembramento di più di 50 persone e l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici al chiuso. Più di 236.480 persone sono risultate positive al Covid dall'inizio della pandemia.(Alt)