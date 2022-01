© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, nell'Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo è stato già approvato dal Senato. (Rin)