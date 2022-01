Cile: violenza in Araucania, ucciso impiegato di un'azienda forestale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio avviene mentre il Senato è in procinto di approvare la settima proroga dello Stato di eccezione costituzionale nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio dopo il passaggio in prima lettura alla Camera avvenuto lunedì. Lo stato di eccezione chiesto dal governo del presidente Sebastian Pinera permette lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di Sicurezza con l'obiettivo, afferma il governo, di fare fronte alle persistenti violenze che attraversano il territorio dove operano, oltre a "gruppi terroristi" presumibilmente legati alle rivendicazioni della comunità indigena mapuche, anche organizzazioni criminali legate al traffico di droga. Secondo l'esecutivo, grazie alla presenza della task force congiunta di polizia e Forze armate nel contesto dello stato di eccezione, sono diminuite drasticamente sia le azioni violente che le usurpazioni di terre. (segue) (Abu)