Decreto green pass: Lepri (Pd), terza dose vaccino e green pass rafforzato unica strada possibile

- La conversione in legge del decreto sul super green pass "rappresenta un passo importante nella lotta al Covid.La situazione a quasi due mesi dall'approvazione del decreto in cdm è profondamente cambiata da allora, ma questi provvedimenti hanno contribuito a rendere meno drammatico il numero di morti e contagiati. Grazie all'impegno del Governo e degli operatori sanitari, oggi il 90 per cento degli over 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ora i dati ci indicano che la maggior parte dei contagi avviene fra i non vaccinati". Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Stefano Lepri, esprimendo il voto favorevole del Pd al decreto sul super green pass. "La terza dose introdotta dal presente decreto e la vaccinazione eseguita entro 4 mesi proteggono una percentuale rilevante dal contagio. La variante Omicron certamente colpisce anche i vaccinati, ma questi ultimi godono di una alta protezione grazie ai vaccini. Occorre ridurre il numero di complicazioni e morte, che cala del 98 per cento con i soggetti che hanno una protezione rafforzata. Ma questo non deve farci abbassare la guardia. I provvedimenti già in vigore, come l'obbligo dal 10 gennaio del green pass rafforzato, danno più tranquillità a tutti. E ci consentono di tenere aperta ogni attività, cinema, teatri, ristoranti, purché si sia vaccinati e senza abbassare la guardia. E oggi lo possiamo fare. Mentre due anni fa no. Non possiamo dimenticare di esprimere la nostra riconoscenza ai tanti eroi ordinari costantemente al fronte, e a chi si occupa di controllare le certificazioni. Questo decreto è una parte positiva della sfida contro il Covid", ha spiegato. (Rin)