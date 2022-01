Decreto green pass: Provenza (M5s), oggi sfida è proteggerci da nuove varianti e da pandemie future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi – aggiunge il deputato pentastellato – è necessario avere una visione prospettica: dobbiamo pensare a come proteggerci dalle nuove varianti e da pandemie future. Occorre prevedere una scorta strategica internazionale di beni critici, come medicinali salvavita e dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, riorganizzare la governance sanitaria e avere una piena consapevolezza delle sfide che dovremo affrontare”. “L’errore che non va fatto assolutamente è la politicizzazione della scienza. È indispensabile che le istituzioni utilizzino le conoscenze scientifiche in modo trasparente, accessibile e affidabile e il governo, nell’assumere decisioni delicate, deve avvertire il dovere di spiegarle dettagliatamente. Serve ricostruire un senso di comunità, un orizzonte condiviso di progresso, una testimonianza costante di difesa degli ultimi” conclude. (Rin)