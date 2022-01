Usa: AT&T e Verizon ritardano attivazione ripetitori 5G vicino agli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società di telecomunicazioni statunitensi AT&T e Verizon hanno concordato di sospendere temporaneamente i loro piani di sviluppo su alcuni ripetitori della rete 5G, dopo le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione della sicurezza aerea sull'effetto dei segnali di rete sugli strumenti di bordo degli aeromobili. Il nuovo ritardo fa seguito a un appello dell'ultimo minuto da parte dell'industria aerea, scrive il quotidiano "The Wall Street Journal", che ha avvertito che le restrizioni progettate per prevenire interferenze con le apparecchiature degli aeromobili potrebbero costringere a terra un gran numero di voli una volta che il servizio sarà attivo. "A nostra esclusiva discrezione, abbiamo volontariamente accettato di rinviare temporaneamente l'accensione di un numero limitato di torri attorno ad alcune piste aeroportuali", ha affermato una portavoce di AT&T in una nota. "Stiamo lanciando i nostri servizi 5G avanzati ovunque come previsto", ha aggiunto. Da parte sua, Verizon si è allineata a quanto fatto da AT&T impegnandosi a limitare volontariamente la sua rete 5G intorno agli aeroporti. (segue) (Nys)