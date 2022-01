Usa: AT&T e Verizon ritardano attivazione ripetitori 5G vicino agli aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha affermato che l'amministrazione degli Stati Uniti sta cercando di trovare una soluzione affinché lo sviluppo della tecnologia 5G mantenga il massimo livello di sicurezza per i viaggi aerei con un'interruzione minima. “Abbiamo lo spazio aereo più sicuro del mondo. Ci impegniamo a raggiungere una soluzione attorno all'implementazione del 5G che mantenga il massimo livello di sicurezza aerea riducendo al minimo le interruzioni ai viaggi dei passeggeri, alle operazioni merci e alla nostra ripresa economica", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki durante una conferenza stampa. "Siamo attivamente impegnati con la Federal Aviation Administration, la Federal Communications Commission, i vettori wireless, le compagnie aeree e i produttori di apparecchiature aeronautiche per raggiungere una soluzione e crediamo che con una cooperazione continua possiamo tracciare un percorso da seguire", ha affermato ancora Psaki. All'inizio di gennaio, le compagnie di telecomunicazioni Verizon e AT&T hanno dichiarato che avrebbero ritardato di due settimane il dispiegamento programmato del loro spettro wireless in banda C, temendo che la mossa potesse minare gli standard di sicurezza aerea. Le società di telecomunicazioni hanno subito pressioni da parte della Casa Bianca, delle compagnie aeree e dei sindacati aeronautici in merito alla potenziale interferenza delle loro reti 5G con l'elettronica sensibile degli aerei come i radioaltimetri che potrebbero interrompere i voli. (Nys)