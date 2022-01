© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio delle organizzazioni sindacali - Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio insieme alle lavoratrici e ai lavoratori contro le procedure di licenziamento che hanno coinvolto tre storici alberghi - Sheraton, Majestic, Cicerone – per cui si prevede la perdita di 250 posti di lavoro. Roma, ingresso di Villa Borghese, incrocio tra Via Pinciana e Via Antonello Trombadori. (dalle 14:00 alle 17:00)- Incontro dal titolo “Dialogo sulla questione sociale - La pandemia e welfare negato” con Marco Damilano direttore de l'Espresso, Elena Testi, giornalista di La7, Alberto Campanilla, presidente di Nonna Roma. Modera Luciano Ummarino e presenta il progetto Francesca Tagliafierro. Porteranno la loro esperienze i progetti Casetta Solidale e Solid Roma. Roma, Casetta Rossa, via Magnaghi 14, Garbatella (ore 18:00) (segue) (Rer)