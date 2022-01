Ecuador: presidente Lasso nomina cinque nuovi ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha nominato sette nuovi ambasciatori. Secondo quanto previsto nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, Alicia de Jesus Crespo Vega, sarà responsabile della sede diplomatica presso la Santa Sede. Mentre Adrian Kao, sarà ambasciatore in Repubblica Ceca. I due non sono diplomatici di carriera e rientrano in una quota "politica" di nomine del presidente. Gli altri nominati sono tutti diplomatici di carriera. Si tratta di Santiago Chavez, nominato come responsabile dell'ambasciata di Jakarta in Indonesia, da dove eserciterà mandato anche sulle missioni diplomatiche di Singapore e del Brunei. Juan Fernando Holguín, sarà ambasciatore a Mosca, in Russia, con mandato diplomatico anche su Bielorussia e Moldova. In ultimo Hernan Yanez è stato nominato ambasciatore a Città del Guatemala, con responsabilità anche sulla missione in Antigua e Barbuda.(Brb)