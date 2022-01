© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 408 sì, 49 no ed un astenuto alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (segue) (Rin)