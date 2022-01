Usa: Biden saluta con favore rinvio attivazione ripetitori 5G vicino agli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato Verizon Communications e AT&T per la decisione di sospendere temporaneamente i loro piani di sviluppo su alcuni ripetitori della rete 5G, dopo le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione della sicurezza aerea sull'effetto dei segnali di rete sugli strumenti di bordo degli aeromobili. "Questo accordo eviterà interruzioni potenzialmente devastanti per i viaggi dei passeggeri e le operazioni merci", ha affermato Biden in una nota. “La mia squadra si è impegnata senza sosta con i vettori wireless, le compagnie aeree e i produttori di apparecchiature aeronautiche per tracciare un percorso in cui l'implementazione del 5G e l'aviazione coesisteranno in sicurezza e, sotto la mia direzione, continueranno a farlo fino a quando non saremo in grado di colmare il divario rimanente e raggiungere una soluzione permanente e praticabile attorno a questi aeroporti chiave", ha affermato l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)