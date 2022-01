Ucraina: Casa Bianca, Russia potrebbe dare inizio ad attacco "in qualsiasi momento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione russa potrebbe dare inizio a un attacco contro l'Ucraina "in qualsiasi momento". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington, sottolineando l'immediatezza della minaccia di Mosca nei confronti di Kiev. “Il nostro punto di vista è che la situazione è estremamente pericolosa. Siamo in una fase in cui la Russia potrebbe in qualsiasi momento lanciare un attacco control l'Ucraina", ha spiegato Psaki. "Spetta ai russi determinare quale strada intraprendere e le conseguenze saranno gravi se non intraprenderanno la via diplomatica", ha concluso la portavoce. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha in programma di incontrare venerdì - 21 gennaio - il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, mentre gli Stati Uniti cercano di scongiurare un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha accumulato 100 mila unità militari al confine e ha recentemente spostato le forze in Bielorussia per esercitazioni militari congiunte.(Nys)