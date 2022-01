Camera: Fico, mio augurio piena e rapida guarigione a Mollicone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio augurio di una piena e rapida guarigione al collega Federico Mollicone. Lo aspettiamo presto di nuovo a Montecitorio". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito al malore che ha colto questa sera, in Aula, il deputato di Fratelli d'Italia. Immediato l'intervento del personale medico richiamato dal presidente di turno dell'Assemblea, Ettore Rosato. La seduta, impegnata nell'esame degli ordini del giorno al decreto super green pass, è stata sospesa. I lavori riprenderanno domani, come da calendario, alle 8. (Rin)