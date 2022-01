Usa-Argentina: colloquio Blinken-Cafiero, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa,, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri argentino Santiago Cafiero per discutere delle importanti relazioni bilaterali fra i due paesi. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken si è congratulato con l'Argentina per la sua elezione a presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ha accolto con favore l'opportunità di lavorare con Buenos Aires per sostenere la democrazia e i diritti umani nelle Americhe e oltre. Il segretario ha discusso i negoziati dell'Argentina con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e ha incoraggiato il governo sudamericano a proporre un solido quadro di politica economica che riporti il Paese alla crescita. Infine, le parti hanno espresso seria preoccupazione per la recente visita in Nicaragua del vicepresidente iraniano Mohsen Rezai, oggetto di un deferimento di alto livello dell'Interpol per omicidio aggravato e danni in relazione all'attentato dell'Amia del 1994, che ha ucciso 85 persone a Buenos Aires. (Nys)