Usa: assalto al Congresso, commissione inchiesta convoca Rudy Giuliani

- La commissione d'inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per far luce sulla rivolta al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha convocato a testimoniare Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato dell'ex presidente Donald Trump. Lo scrive la stampa Usa, precisando che assieme a Giuliani sono stati convocati anche Sidney Powell, anch'egli avvocato dello staff di Trump, e Boris Epshteyn, altro alleato di spicco dell'ex presidente. Tali citazioni sono le ultime di una lunga serie di convocazioni da parte del comitato che nelle ultime settimane hanno coinvolto alcuni tra i più stretti collaboratori dell'ex inquilino della Casa Bianca. Giuliani aveva sostenuto assieme a Trump la teoria secondo cui le elezioni presidenziali del 2020, vinte dal democratico Joe Biden, erano state in realtà macchiate da brogli. Sulla base di tali accuse, una folla di sostenitori dell'ex capo dello Stato aveva preso d'assalto il Campidoglio di Washington la sera del 6 gennaio 2021 per interrompere la certificazione del voto elettorale.(Nys)