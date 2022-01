Bolivia: governo autorizza uso farmaco anti-Covid della statunitense Merck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bolivia hanno autorizzato l'uso del farmaco anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Merck, Molnupiravir. Lo riferisce il ministero della Salute, evidenziando che l'antivirale "è scientificamente raccomandato per i pazienti con sintomi da lievi o moderati che hanno contratto la malattia". Il prezzo oscillare tra i 7 e gli 8,7 dollari. Il trattamento completo richiede 20 pillole. Il prodotto sarà disponibile da questa settimana. Il ministero della Salute ha sottolineato che non "considera che questo farmaco sostituisca l'effetto preventivo generato dai vaccini in tutto il mondo". La Bolivia affronta il picco di una quarta ondata di coronavirus, con record giornalieri di infezioni. Ad oggi accumula più di 763.390 contagi e più di 20.290 morti, su una popolazione di quasi 12 milioni di abitanti.(Brb)