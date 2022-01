Imprese: Sibeg Coca-Cola, da Banco Bpm tre milioni di euro per una crescita sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per Banco Bpm l’attenzione a questi temi è fondamentale e per questo abbiamo avviato per le imprese un plafond da 5 miliardi destinato ai finanziamenti sostenibili, un ulteriore sostegno in questo delicato momento di ripartenza”, ha spiegato. Infine, Sibeg Coca-Cola, che nel 2021 ha presentato il suo primo bilancio sostenibile redatto da Kpmg, nei prossimi anni punterà ad obiettivi sempre più ambiziosi. “Vogliamo diventare azienda a zero emissioni entro il 2026, con utilizzo sempre crescente di bottiglie in 100 per cento plastica riciclata, affinché il nostro modello possa fare da apripista, coinvolgendo e trainando le molteplici realtà imprenditoriali virtuose che operano sul territorio siciliano”, ha affermato Busi. (Com)