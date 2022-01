Russia-Germania: ministra Esteri Baerbock, se Mosca usa energia come arma vi saranno conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia utilizzerà l'energia “come arma, vi saranno conseguenze”. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa con l'omologo russo, Sergej Lavrov, che ha incontrato oggi a Mosca. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha risposto a chi le chiedeva di chiarire la posizione del governo tedesco sul Nord Stream 2, il gasdotto che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Per alcuni esponenti dell'esecutivo federale, tra cui il cancelliere Olaf Scholz, il progetto è esclusivamente economico, privo di ogni connotato politico. Altri membri del governo federale hanno, invece, evidenziato gli aspetti geopolitici del Nord Stream 2, non escludendo che il gasdotto possa essere interessato da nuove sanzioni contro la Russia. (Geb)