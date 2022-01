Spagna: 2,7 giovani spagnoli a rischio esclusione sociale, in aumento per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2,7 milioni di giovani spagnoli tra i 16 ed i 34 anni sono a rischio di esclusione sociale che impedisce loro di realizzare progetti di vita. 1,4 milioni giovani si trovano addirittura in una situazione "grave", come riferisce il rapporto della Caritas e della Fondazione Foessa "Evoluzione della coesione sociale e conseguenze del Covid-19 in Spagna" nel quale si evidenzia che 650 mila giovani sono entrati in questa situazione di esclusione sociale a causa delle conseguenze della pandemia del coronavirus. Secondo il rapporto, inoltre, il numero di famiglie con tutti i membri disoccupati o dove il capofamiglia è stato disoccupato per tre o più mesi è raddoppiato raggiungendo i 2 milioni nel 2021, il doppio rispetto al 2018. I dati hanno mostrano che la crisi del Covid-19 ha aumentato il divario di genere, poiché l'esclusione sociale è più che raddoppiata nelle famiglie in cui il principale capofamiglia è una donna. (Spm)