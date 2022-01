Imprese: Mediobanca avvia il programma di cambiali finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha perfezionato il programma di cambiali finanziarie, accogliendo le novità in materia introdotte dal decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità anche per le banche di emettere tale tipologia di strumento finanziario. Lo riferisce una nota. Mediobanca ha finalizzato il programma da quattro miliardi di euro per diversificare le proprie fonti di finanziamento. Il programma è ammesso alle negoziazioni sull'ExtraMot Pro, segmento professionale del Mercato ExtraMot, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana. Le cambiali finanziarie saranno emesse, in forma dematerializzata, nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Il programma ha ottenuto i seguenti rating: F3 da Fitch, A-2 da Standard and Poor’s e P-2 da Moody's. Il taglio minimo dei titoli, che sarà pari a 100 mila euro o di controvalore equivalente in altra valuta, potrà essere incrementato di volta in volta sulla base dei termini contrattuali delle singole emissioni. (Com)