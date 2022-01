Roma: turista 19enne Usa denuncia di essere stata drogata e stuprata, identificato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Roma sta indagando sulla denuncia sporta da una 19enne statunitense, a Roma per vacanza, che ha denunciato un presunto stupro avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2021. Nella denuncia la ragazza, tornata negli Usa, racconta che quella sera era andata con delle amiche coetanee e connazionali, in una discoteca al Testaccio. Lei sarebbe rimasta nel locale mentre le sue amiche rincasavano. Il giorno dopo si è svegliata nel letto insieme ad un uomo che non conosceva, senza ricordare nulla di quanto era accaduto. Dopo aver dormito due giorni, sospettando di aver assunto a sua insaputa la droga dello stupro, avrebbe deciso di denunciare l’accaduto alla polizia. Le indagini svolte dagli agenti hanno permesso di identificare l’uomo con cui ha dormito e sono state avviate le ricerche per individuarlo.(Rer)