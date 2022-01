Ue: Dombrovskis, condizioni per ritiro graduale politiche di sostegno a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono le condizioni per un ritiro graduale delle politiche di sostegno all'economia. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo l'Ecofin, il primo della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. "Accogliamo l'accento della presidenza sulle politiche economiche per la ripresa europea e sul trovare nuovi modi di finanziamenti della crescita. La ripresa è in corso, ma c'è ancora un certo livello di incertezza. Dobbiamo rimanere vigili perché la combinazione di nuovi fattori potrebbe rallentare la crescita a lungo termine", ha spiegato Dombrovskis aggiungendo che tali fattori sono "l'aumento delle infezioni e delle restrizioni, le strozzature alle catene di approvvigionamento, la carenza di manodopera, il recente aumento dell'energia". Ma, "anche se questi fattori durano più del previsto, dovrebbero rendersi meno acuti quest'anno" e "ci aspettiamo che la crescita dell'Ue continui quest'anno e il prossimo", ha proseguito Dombrovskis. Quindi "ci sono le condizioni per un ritiro graduale delle politiche di sostegno", ha aggiunto il vice presidente. Per quanto riguarda la revisione delle regole di governance economica, Dombrovskis ha specificato che "ora che è completata la consultazione pubblica, dobbiamo raccogliere i risultati e ascoltare il dibattito a livello di Stati membri nei prossimi mesi". Inoltre, "accogliamo il fatto che la presidenza francese voglia lavorare intensamente sulla revisione" e "la Commissione europea darà orientamenti sulle possibilità di procedere avanti per arrivare a un ampio consenso in tempo entro il 2023", ha evidenziato. (Beb)