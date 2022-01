Italia-Argentina: inviato speciale Fabrizio Petri in missione a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in materia di rafforzamento e avanzamento dei diritti umani è stata al centro della missione in Argentina, il 17 e 18 gennaio, dell'inviato speciale per i Diritti umani delle persone Lgbtiq+, Fabrizio Petri. Dopo quella a New York a dicembre, si tratta della seconda missione all'Estero di Petri dalla sua nomina, a novembre del 20021. "L'Argentina è uno dei paesi più attivi su questi temi perché co-presiede i due principali organismi sul tema che sono l'Equal Right Coalition e il New York Lgbt Group e quindi è un paese fondamentale, in più si tratta di un paese con una legislazione molto avanzata in materia di diritti umani e civili", ha affermato Petri in un incontro con la stampa italiana organizzato dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires. "Ovviamente l'Italia ha un legame storico quindi era importante venire qui", ha aggiunto l'Inviato speciale della Farnesina. (segue) (Abu)