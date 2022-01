Italia-Argentina: inviato speciale Fabrizio Petri in missione a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petri, che nella sua prima giornata nella capitale argentina ha incontrato diversi funzionari del governo argentino e personalità della società civile ha manifestato la sua soddisfazione per i riscontri ottenuti. "Ho trovato un'accoglienza veramente molto positiva quindi credo che svilupperemo un percorso in cui cercheremo assieme di trovare le maniere di favorire l'avanzamento dei diritti umani Lgtbiq e speriamo anche di poter scambiare delle buone prassi", ha detto l'attuale presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu). "Sono molto contento dei risultati della visita e degli incontri che ho avuto oggi" ha detto Petri, che ha icontrato tra gli altri il vice ministro degli Esteri, Claudio Javier Rozencwaig. "Ho riscontrato una grande apertura e contiamo di rafforzare i rapporti in questo campo che è un settore molto dinamico dei diritti umani" ha aggiunto. (segue) (Abu)