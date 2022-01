Italia-Argentina: inviato speciale Fabrizio Petri in missione a Buenos Aires (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli incontri più significativi, ha sottolineato Petri, anche quello con le Madri di Plaza de Mayo, considerate come "esempio di lotta non violenta" per l'incessante ricerca di giustizia per i desaparecidos della dittatura militare. "Ho incontrato le madri di Plaza de Mayo e si è trattato di un momento molto importante in quanto sono una testimonianza di come un approccio non violento alla lotta per i diritti possa portare a rafforzare i valori democratici, un percorso associabile a quello della lotta per i diritti Lgbt", ha detto l'Inviato speciale italiano. Significativa anche la riunione con l'ex giudice della Corte interamericana per i diritti umani ed ex membro della Corte suprema di Giustizia argentina, Raul Zafaroni, che nella sua attività come giurista si è sempre espresso a favore dell'ampliamento dei diritti civili della comunità Lgbtiq+. (Abu)