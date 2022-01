Moldova-Romania: riunione congiunta dei due governi l'11 febbraio a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seduta congiunta dei governi di Romania e Moldova si terrà l'11 febbraio a Chisinau. Lo ha annunciato il premier moldavo, Natalia Gavrilita, in una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa "Moldpres". A dicembre 2021, Gavrilita ha effettuato una visita di lavoro in Romania, dove ha incontrato l'omologo Nicolae Ciuca. "La Moldova e la Romania stanno attraversando un periodo solido della cooperazione bilaterale approfondita", dichiarava in quella occasione il premier romeno, ricordando che la Romania è il primo partner commerciale della Moldova. Il primo ministro romeno ha sottolineato che l'ambiente d'affari in Moldova va migliorato, in modo che possa diventare più attraente per gli investitori romeni. La connessione dell'infrastruttura stradale tra i due Stati e la riduzione delle tariffe sono altre priorità ricordate dal premier romeno. Da parte sua, Gavrilita ha precisato che la massima priorità del suo governo è l'interconnessione dei sistemi energetici entro il 2024, il che consoliderebbe l'indipendenza e la sicurezza della Moldova. (segue) (Rob)