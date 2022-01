Moldova-Romania: riunione congiunta dei due governi l'11 febbraio a Chisinau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Moldova a Bucarest, Victor Chirila, ha detto nei giorni scorsi che la sicurezza energetica della Moldova è una priorità nella tabella di marcia firmata dai governi di Chisinau e Bucarest a novembre. In un'intervista per l'emittente "Radio Free Europe", l'ambasciatore ha affrontato questo argomento, oltre al gasdotto Iasi-Chisinau, ma anche le questioni energetiche nel loro insieme. Alla domanda su quanto sia disposta la Romania ad aiutare la Moldova e quanto sia insistente Chisinau nel registrare risultati a beneficio dei cittadini su questa dimensione energetica, Chirila ha sottolineato che le autorità sia di Bucarest che di Chisinau sono in contatto costante sul tema dell'energia. "Il tema è alla nostra attenzione e, vista la situazione in cui ci troviamo, possiamo dire una situazione di crisi, stiamo cercando soluzioni, le soluzioni non arrivano molto velocemente, perché ci vuole tempo", ha detto. "Negli ultimi 30 anni, le autorità della Moldova hanno perso molto tempo per risolvere questo problema e ora siamo qui a causa di questi ritardi e dei progetti non attuati in tempo. Le soluzioni arriveranno nei prossimi anni. Una delle soluzioni, ovviamente, è immagazzinare gas naturale nei giacimenti sotterranei della Romania, e non solo della Romania, ma anche dell'Ucraina", ha aggiunto. (segue) (Rob)