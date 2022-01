Moldova-Romania: riunione congiunta dei due governi l'11 febbraio a Chisinau (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Chirila è necessario "fare un inventario del nostro settore energetico in generale, in modo da poter vedere quali sono le lacune legislative, infrastrutturali e tecniche". "Anche qui - ha proseguito - la Romania è pronta a venire in nostro aiuto con esperti, così che nei prossimi mesi possiamo avviare questo inventario del nostro settore energetico e poi elaborare un piano d'azione comune per risolvere i problemi rilevati". L'ambasciatore ha fatto riferimento anche al gasdotto Iasi-Chisinau e ha sottolineato la necessità di identificare le capacità di gas comuni. "Nella recente crisi energetica di ottobre, grazie al gasdotto Iasi-Chisinau, la pressione nel nostro sistema di gasdotti si è stabilizzata, in modo da evitare un aggravamento della crisi, il che dimostra che il gasdotto tra la Romania e la Moldova funziona. Naturalmente, è necessario identificare nuove capacità comuni di gas naturale, in modo che la Romania possa garantire una fornitura stabile di gas naturale di cui la Moldova ha bisogno", ha chiarito. "Nei prossimi tre anni si prevede di esplorare nuove risorse di gas naturale nel Mar Nero e poi la Romania e la Moldova potranno sfruttare appieno questo gasdotto, ma, dato che intendiamo immagazzinare gas naturale nel sottosuolo della Romania questo gasdotto sarà essenziale anche per importare questi volumi in Moldova", ha ricordato l'ambasciatore. (segue) (Rob)