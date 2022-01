Moldova-Romania: riunione congiunta dei due governi l'11 febbraio a Chisinau (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i progetti di interconnessione energetica, Chirila ha affermato che esiste una volontà politica al riguardo. Il diplomatico ha anche sottolineato che esiste un progetto europeo per la costruzione di una sottostazione di alta tensione a Chisinau, quindi in caso di una possibile nuova crisi energetica la Moldova avrà la garanzia che la fornitura di energia elettrica dalla Romania sarà costante. "C'è la volontà politica di promuovere questi progetti, soprattutto se parliamo del progetto Isaccea-Vulcanesti-Chisinau, la linea ad alta tensione e sappiamo già che questa gara per la realizzazione di questa linea è stata vinta da una società indiana, i lavori stanno per iniziare, sappiamo che questo progetto è già finanziato in gran parte dalla Banca mondiale, ma anche dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Unione europea, che ci ha concesso un contributo di 40 milioni di euro per costruire una stazione di alta tensione a Chisinau", ha spiegato. "Quindi è uno sforzo congiunto delle organizzazioni finanziarie internazionali, ma anche dell'Unione europea. Questo progetto verrebbe completato nel prossimo triennio e quindi la Moldova, in caso di possibili nuove crisi energetiche, avrà la garanzia che la fornitura di energia elettrica dalla Romania sarà costante e, ad esempio, la regione della Transnistria non potrà più ricattarci come fa attualmente", ha concluso (Rob)