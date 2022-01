Russia-Germania: Lavrov, governo tedesco coinvolto in restrizioni canale "Rt De"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha motivo di credere che il governo tedesco sia direttamente coinvolto nelle restrizioni imposte al canale televisivo "Rt De" in Germania. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro odierno con l'omologa tedesca Annalena Baerbock a Mosca. : Berlino non dovrebbe adottare misure discriminatorie, ha detto Lavrov. Il diplomatico ha aggiunto che la Russia non vuole creare ostacoli al lavoro dei giornalisti tedeschi, ma potrebbe essere costretta ad assumere misure speculari se la situazione intorno a "Rt De" non dovesse risolversi. Nei mesi scorsi YouTube ha bloccato il canale "Rt De" per presunta "violazione delle linee guida della comunità", mentre l'operatore satellitare europeo Eutelsat non ha consentito la messa in onda delle trasmissioni del canale televisivo. (Rum)