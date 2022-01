Speciale energia: Shell, l'elettricità soddisferà il 60 per cento del fabbisogno cinese entro il 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe triplicare la produzione di elettricità per fornire il 60 per cento del fabbisogno nazionale nel rispetto dell’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2060. Lo ha affermato Mallika Ishwaran, capo economista della compagnia anglo-olandese Shell International, a un webinar ospitato da un gruppo imprenditoriale cinese. Secondo Ishwaran, la Cina dovrebbe agire rapidamente in questo decennio per rimanere sul percorso giusto per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica. "Con un'azione tempestiva e sistematica, la Cina può garantire migliori risultati ambientali e sociali ai suoi cittadini e restare una forza positiva nella lotta globale contro il cambiamento climatico", ha detto la capo economista di Shell. La compagnia anglo-olandese è uno dei maggiori investitori globali nel settore energetico cinese, con attività che coprono la produzione di gas, prodotti petrolchimici e una rete di vendita al dettaglio di combustibili. La Cina ha programmato i piani per raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030, ma non ha ancora rivelato una tabella di marcia dettagliata in vista del 2060. Questo processo dovrebbe includere l'investimento in un sistema di alimentazione affidabile e rinnovabile e dimostrare di utilizzare delle tecnologie che trasformano l'industria pesante utilizzando idrogeno, biocarburanti e il cosiddetto carbon capture. (Beb)