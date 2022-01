Speciale energia: presidente cipriota Anastasiades, piani saranno attuati nel modo più appropriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani energetici di Cipro saranno attuati nel modo più appropriato e nel migliore interesse dei cittadini e dei Paesi partner. Lo ha affermato il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, in una breve dichiarazione scritte sul gasdotto EastMed. "E' triste che alcune persone siano felici perché l'attuazione di un progetto forse viene cancellata", ha dichiarato Anastasiades commentando la possibilità che l'EastMed non venga costruito in quanto non fattibile dal punto di vista economico. Secondo il presidente cipriota, in ogni caso, questo gasdotto contribuirebbe alla sicurezza energetica dell'Ue. Nelle scorse ore il nuovo ministro degli Esteri cipriota, Ioannis Kasoulides, ha sottolineato che l'effettiva realizzazione del gasdotto EastMed era in dubbio sin dall'inizio e che ora rimane solamente da certificare la sua non fattibilità economica. Il portavoce governativo cipriota, Marios Pelekanos, ha confermato nelle scorse ore che sono ancora in corso degli studi sul gasdotto per valutarne l'effettiva fattibilità economica. (Res)