Speciale energia: Bernini (FI), bene misure governo, ora pianificare strategia lungo termine

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il caro energia "frena due imprese su tre, la corsa dell’inflazione rischia di costare mille euro a famiglia, a conferma dell’effetto domino della pandemia sull’economia. Il governo sta per mettere in campo sei miliardi - quattro per le bollette e due per i ristori alle categorie penalizzate dalle chiusure di fine anno - che sono una cifra sufficiente a tamponare l’emergenza". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. Bisogna però "subito pianificare anche la strategia per il medio-lungo termine: un maggiore sfruttamento delle risorse interne va nella giusta direzione, senza escludere però la ricerca sul nucleare pulito, grazie al quale la Francia sta affrontando la tempesta del gas pagando costi molto più contenuti di noi", conclude. (Rin)