Speciale energia: Rostan, governo si impegni a ridurre tasse e Iva su bollette

- "Il governo deve impegnarsi a ridurre immediatamente le tasse e l'iva sulle bollette di luce e gas per fronteggiare la tempesta energetica che si sta abbattendo su famiglie e imprese italiane con rincari che metteranno in ginocchio l'economia nazionale proprio mentre si parla di ripartenza. Quanto previsto nell'ultima legge di Bilancio è assolutamente insufficiente a porre rimedio all'ondata di rincari. Ma quale ripresa ci potrà mai essere se il costo dell'energia per le imprese arriverà a toccare i 37 miliardi di euro contro i 20 miliardi degli anni passati? Come potranno essere difese le famiglie italiane dai relativi rincari del costo della vita dopo che le stesse stanno fronteggiando da due anni la crisi economica legata all'emergenza pandemica? A queste domande l'esecutivo di Mario Draghi deve fornire risposte concrete e rapide se si vuole scongiurare una pandemia economica che, inevitabilmente, trascinerebbe giù sviluppo e occupazione. I rincari erano stati annunciati da tempo e duole constatare che, ancora una volta, ci si è fatti piovere addosso l'emergenza con il rischio di conseguenze drammatiche sulla tenuta sociale del Paese". Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. (Ren)