Speciale energia: Massardi (Lega), contro rincaro bollette urgente calmierare le maggiori spese

23 luglio 2021

- "L'incremento incontrollato dei costi energetici rischia di spingere l'economia italiana e lombarda verso una crisi senza precedenti, una situazione paradossale con gli ordinativi alle aziende ai massimi degli ultimi anni in scia alla ripartenza post-Covid". Sono le parole del consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi in merito al caro bollette. "Regione Lombarda è stata la prima a prendere posizione su questo tema, da settimane Matteo Salvini, il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e l'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi hanno lanciato l'allarme e stanno lavorando, quotidianamente, per dare voce agli imprenditori e famiglie e cercare di risolvere, con tavoli dedicati in tutte le sedi opportune, questo importante problema", prosegue Massardi. "È grave constatare il ritardo e le solite non decisioni da parte dell'Europa di fronte a un fenomeno che sta mettendo in ginocchio l'intero sistema produttivo e sociale. Non c'è più tempo da perdere, l'aumento dei costi dell'energia rischia di portare alla chiusura molte aziende lombarde: serve un intervento deciso e urgente per calmierare le maggiori spese. Regione Lombardia e la Lega sono presenti, da sempre, al fianco delle imprese e famiglie per sostenere produzione e occupazione; ora servono provvedimenti risolutivi da parte di tutte le istituzioni, in primis dall'Europa" conclude il vicecapogruppo. (Com)