Speciale energia: Aimi (FI), fallimentari le politiche energetiche del governo Conte uno

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri a palazzo Madama, osserva: "Inutile girarci intorno, in questi giorni le fallimentari politiche energetiche del governo Conte uno, con il decreto Sviluppo del gennaio di tre anni fa, presentano il conto insostenibile alle imprese e agli italiani. Abbiamo sacrificato sull’altare delle ideologie e delle false politiche ambientaliste, il recupero del metano offshore bloccando le trivellazioni domestiche: una ottantina di piattaforme lasciate ad arrugginire così come ha fatto il governo comunista del Venezuela". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Tutto ciò mentre Croazia, Montenegro e Grecia continuano le loro prospezioni sugli stessi giacimenti metaniferi, a poche miglia dalle nostre trivelle, incomprensibilmente bloccate. È tutto gas che verrà sottratto ai nostri consumi. Abbiamo infatti 90 miliardi di metri cubi di metano da estrarre, a 5 centesimi al metro cubo, e invece lo importiamo per il 95,4 per cento dall’estero, con un costo che si aggira dai 50 ai 70 centesimi. Siamo dei folli. Peraltro, se sfruttassimo al meglio i nostri potenziali giacimenti metaniferi, potremmo risparmiare più di 12 miliardi di euro. Tutto questo - conclude l'esponente di FI - avviene perché abbiamo sacrificato il pragmatismo e l’interesse nazionale alle ideologie economicamente perverse di certa sinistra che continua a non saper far di conto, al punto che ora, a finire in 'bolletta', sono i produttori e i poveri italiani, compresi quelli che concitatamente plaudivano all’onestà al governo e alla fine della povertà". (Com)