Speciale energia: Emirati-Corea del Sud, Abu Dhabi e Seul rafforzano cooperazione su difesa ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud ed Emirati rafforzano la cooperazione nel settore della difesa e dell’energia, in particolare nello sviluppo dell’idrogeno come risorsa per la transizione energetica. È quanto emerso dalla visita in corso negli Emirati del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Il capo dello Stato sudcoreano ha dato il via lo scorso 15 gennaio ad una missione che prevede, oltre agli Emirati, anche tappe in Arabia Saudita ed Egitto. Durante la visita di Moon è stato firmato un accordo con le controparti emiratine per la vendita di missili terra-aria a medio raggio e sistemi di difesa antimissile di produzione sudcoreana per un valore di 3,5 miliardi di dollari. Il sistema M-SAM, chiamato Cheongung II, è un elemento centrale del programma antimissile della Corea del Sud. Cheongung, in coreano significa arco del cielo. Impiegando la tecnologia "hit-to-kill", il missile è progettato per intercettare i missili ostili che arrivano ad altitudini inferiori a 40 km. (Res)