India: cinque ribelli maoisti uccisi in due operazioni sicurezza in Telangana e Chhattisgarh

- Cinque ribelli maoisti, tre uomini e due donne, sono stati uccisi oggi in due diversi conflitti a fuoco con le forze di sicurezza negli Stati indiani del Telangana e del Chhattisgarh. Quattro, tra cui una donna, sono stati uccisi dall’unità speciale di polizia del Telanagana, i Greyhounds, nel distretto di Mulugi, nell’area forestale di Karregutta presso il villaggio di Penugolu. La forza speciale, che ha reso nota la notizia, era impegnata in un’operazione insieme alla Guardia di riserva distrettuale (Drg) e alla Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Un agente dei Greyhounds è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Mahatma Gandhi Memorial di Warangal. La quinta ribelle è stata uccisa nel Chhattisgarh nel distretto di Sukma, nella zona di Marjum, ed è stata identificata come Munni, una ricercata sulla quale era stata posta una taglia di 500 mila rupie, secondo quanto riferito dall’ispettore generale di polizia Sundarraj P. Il 4 aprile 2021 nel Chhattisgarh, nei pressi del villaggio di Jonnaguda, è stato sferrato l’attacco di matrice maoista più grave degli ultimi anni contro le forze di sicurezza, che hanno perso 22 uomini; all’attacco è seguita un’intensa azione repressiva. (segue) (Inn)