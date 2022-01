Ue: Gentiloni, tempo per sostegno è scaduto ma servono politiche attive mercato lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo per il sostegno di emergenza è scaduto e bisogna ricalibrare le politiche per favorire una ripresa sostenibile, ma bisogna tenere presente che l'eliminazione delle misure di sostegno all'occupazione creerà nuove sfide e questo richiede un approccio attento alla revoca del sostegno, nonché politiche attive del mercato del lavoro per facilitare la transizione dei lavoratori da settori in declino a settori in espansione. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. All'Eurogruppo i ministri hanno "discusso i principi generali che inquadreranno le nostre politiche sulla salute del settore aziendale e sugli sviluppi strutturali, ad esempio nel mercato del lavoro, che probabilmente dureranno dopo la pandemia". (segue) (Beb)