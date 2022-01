Ue: Gentiloni, tempo per sostegno è scaduto ma servono politiche attive mercato lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo "siamo d'accordo sul fatto che il tempo per il sostegno di emergenza è scaduto e dobbiamo ricalibrare le nostre politiche per favorire una ripresa sostenibile". Allo stesso tempo, "dobbiamo tenere presente che permangono vulnerabilità aziendali, soprattutto nei settori più colpiti, e che l'eliminazione delle misure di sostegno all'occupazione creerà nuove sfide", ha dichiarato Gentiloni. "Ciò richiede un approccio attento alla revoca del sostegno, nonché politiche attive del mercato del lavoro per facilitare la transizione dei lavoratori da settori in declino a settori in espansione", ha specificato. Infine, in formato inclusivo, i ministri hanno discusso "l'esito del vertice dell'area dell'euro di dicembre e la necessità di completare l'unione bancaria, che rafforzerebbe anche la fiducia nel sistema finanziario europeo e nell'euro. E anche qui sono stato incoraggiato dal tono positivo della discussione", ha concluso Gentiloni. (Beb)