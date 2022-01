Ue: Parlamento, Metsola Kuhnke Zlotowki e Rego i quattro candidati a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberta Metsola, Alice Kuhnke, Kosma Zlotowski e Sira Rego: sono i quattro nomi in corsa per il posto di presidente del Parlamento per la seconda metà del mandato 2019-2024. Lo si apprende dal Parlamento europeo. I nomi sono stati annunciati dal vicepresidente del Parlamento Ue, il socialista portoghese Pedro Silva Pereira. La popolare maltese Roberta Metsola (Ppe), la verde svedese Alice Kuhnke (Verdi/Ale), il conservatore polacco Kosma Zlotowski (Ecr) e la spagnola della Sinistra, Sira Rego (La Sinistra) faranno una breve presentazione domani mattina, immediatamente prima del primo turno di voto, che si svolgerà tra le 9:30 e le 10:15, con il risultato annunciato alle 11:00. (segue) (Beb)