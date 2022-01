Ue: Parlamento, Metsola Kuhnke Zlotowki e Rego i quattro candidati a presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha spiegato che le candidature possono essere presentate da un gruppo politico o da un gruppo di deputati che raggiungono la cosiddetta soglia bassa, cioè 1/20 dei deputati (o 36 dei 705 deputati quando tutti i seggi sono assegnati). Inoltre, i candidati possono essere proposti o ritirati prima di ogni turno di voto. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validi espressi a scrutinio segreto, ossia il 50 per cento più uno. A causa della pandemia, i deputati voteranno da remoto. Se nessuno viene eletto entro il terzo turno, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procedono a una quarta e ultima votazione. Al termine della quarta votazione, sarà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di eventuali secondo, terzo e quarto turno, i risultati saranno annunciati in Plenaria rispettivamente alle 13:00, alle 16:30 e alle 18:30. (Beb)